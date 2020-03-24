Российский врач в присутствии Путина призвал готовиться к "итальянскому сценарию" с коронавирусом

При таком сценарии, уточнил Проценко, число больных резко увеличивается.

Врач московской больницы во время ее посещения президентом РФ Владимиром Путиным во вторник призвал россиян готовиться к "итальянскому сценарию" с коронавирусом.

Как сообщает MK.ru, Денис Проценко отметил, что есть два сценария - азиатский, когда вал инфицированных "стихает", и итальянский, - когда резко нарастает.

"Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск", - отметил Проценко.

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Он подчеркнул, что Москва пошла именно по этому пути - госпиталь готов трансформироваться на тот случай, если число больных начнет расти.

При этом Проценко подчеркнул, что врачи будут рады, если "итальянский сценарий" оборвется, и все пойдет по китайскому или корейскому пути. Однако все равно нужно готовиться к более тяжелому сценарию, считает он.

Как сообщал УНИАН, в российском Екатеринбурге разыскивают двух пациентов, которые ранее сбежали из больницы в Сочи. Там они находились на карантине.