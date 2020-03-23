Выключите телевизор – и никакого коронавируса не будет: в России батюшка пришел на службу в противогазе (видео)

Отец также рассказал, что его лично болезнь не беспокоит, ею, мол, запугали в СМИ.

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на богослужение в противогазе. Таким образом, российский священник решил спародировать граждан, которые придерживаются карантинных ограничений на период пандемии и носят защитные маски.

Видео курьеза попало в Instagram.

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«Чтобы вы так смеялись с бесовских гадостей всю жизнь. Эти гады вас замучили: этот телевизор, вся нечисть поганая!», – заявил батюшка в церкви.

Российский журналист пропагандистского телеканала «Спас», который выложил ролик в сеть, добавил, что священнослужитель сказал: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет».

Отец также рассказал, что его лично болезнь не беспокоит, ею, мол, запугали в СМИ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.