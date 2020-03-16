В РФ копы заставили подростка копать могилу, а его 15-летнюю подругу хотели изнасиловать

Подростков подозревали в краже 12 тысяч рублей с банковской карты пожилой женщины.

Суд вынес приговор четверым бывшим сотрудникам отдела полиции Каменск-Уральского, которые заставили подростка копать себе могилу, а его подругу хотели изнасиловать.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя Синарского районного суда Лидию Карпову.

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Среди осужденных - бывший начальник отдела полиции Алексей Андреев и оперативники Алексей Возчиков, Эмиль Гасанов и Василий Половка. Они приговорены к срокам от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и лишены права занимать должности в органах госвласти и внутренних дел.

По данным издания, летом 2018 сотрудники полиции, расследуя кражу 12 тысяч рублей с банковской карты пожилой женщины, четыре дня c утра до вечера допрашивали 15-летнюю школьницу и ее 17-летнего друга.

По словам подростков, их били подушкой со спрятанными в ней тяжелыми предметами и вывозили в лес, где заставляли копать себе могилу, и угрожали сексуальным насилием.

В результате пыток подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя в совершении кражи.

Как сообщал УНИАН, в Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.