В России полицейский нападал на почтальонов и разыскивал сам себя

Всего командир взвода ДПС Михаил Кислицын похитил около 700 тысяч рублей.

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.

Об этом сообщает Ura.ru.

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Кислицын был уволен из правоохранительных органов в 2019 году. Суд приговорил его к трем годам условно за получение взяток.

Будучи полицейским, Кислицын требовал по 40 тысяч рублей за «крышевание» нарушителей большегрузных перевозок. В настоящее время он арестован за нападение на почтальонов.

По словам собеседника агентства, предварительно было установлено четыре эпизода вооруженного нападения: три из них были совершены во время службы в полиции, а один - после увольнения. Всего Кислицын похитил около 700 тысяч рублей.

«Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налетчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя», - рассказал собеседник издания.