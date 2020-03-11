"Пойду Сталину молиться": Шнуров посвятил матерный стих "обнулению" сроков Путина

Накануне Госдума РФ сняла для Путина ограничения с количества президентских сроков.

Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров отреагировал на решение Госдумы РФ о снятии ограничений с количества президентских сроков, что позволит бессменному лидеру страны Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты.

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Шоумен написал стих и опубликовал его в своем Instagram:

Улыбался сжав кулак,

Пока все кружились в танце.

Путин долго думал как,

Так уйти, чтобы остаться.

«Можно не любить меня.

На всё, право, божья милость,

Но чтоб такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды,

Пока мы очки считаем!

Ну какое дело вам?

Мы почти равны с Китаем,

По свободам и правам.

Пойду Сталину молиться,

Х*й чего изменишь махом.

Как верёвочке не виться,

Будешь избранным Монархом»

В комментариях к публикации пользователи активно критикуют ситуацию в России.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Госдума России сняла ограничения с количества президентских сроков.

Перед голосованием поправки глава Кремля Владимир Путин заявил в специальном обращении в Госдуме, что намерен баллотироваться на очередной срок, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.