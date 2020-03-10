Падение рубля: в телевизорах россиянам не рассказывают о цифрах и обвиняют во всем арабов

Для пропаганды работники федеральных СМИ РФ привлекают чиновников, экспертов и Telegram Дмитрия Киселева.

Российские федеральные каналы не рассказывают о реальных цифрах падения рубля, а среди причин указывают коронавирус и действия Саудовской Аравии.

Об этом пишет BBC Русская служба.

«Коронавирус сегодня подтолкнул мировые рынки к падению. Впрочем, главной причиной обвала на биржах стала нефть. Она потеряла за сутки почти треть стоимости. Рубль на этом фоне заметно снизился в цене», – сообщила ведущая пропагандистского НТВ, единственный вспомнивший глубину падения российской валюты.

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Другие телеканалы обошли реальные цифры, связанные с курсом рубля. Сотрудница кремлевского «Россия 1» Татьяна Ремезова заявила, что панику на рынках создала саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, которая якобы «в субботу вечером сообщила покупателям о том, что с апреля снижает стоимость поставки сырья в США на 7 долларов за баррель, у страны Северной Европы – на 8 долларов, в Восточную и Юго-Восточную Азию – на 6 долларов».

Телеканал процитировал министра энергетики РФ Александра Новака, который рассказал, что на встрече министров стран ОПЕК+ в Австрии российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях по меньшей мере до конца второго квартала.

В то же время другие российские «эксперты» обвинили в развале соглашения ОПЕК+ Саудовскую Аравию.

Кроме того, журналисты всячески успокаивали граждан, мол, у России «хватит средств, чтобы до 10 лет покрывать потери бюджета даже при ценах на нефть в 25-30 долларов за баррель», а также, что падение курса рубля «не может быть долгим».

Среди этого, известный российский пропагандист Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что «несмотря на падение цен на нефть, наша страна остается в плюсе, поскольку невыгодное соглашение с ОПЕК ограничила бы возможности Москвы на глобальном рынке и не позволило бы получить новые доходы».

Напомним, российский фондовый рынок открылся резким снижением котировок. В 09:03 по Киеву индекс Московской биржи упал на 10,4% до уровня 2435,62 пункта. Курс доллара вырос на 6,11% до 72,77 рубля по состоянию на 09:01, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение с открытия торгов составило 72,99 рубля. Курс евро растет на 6,41% до 82,48 рубля.

Акции российских нефтяных компаний упали более чем на 10% на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 09:07 бумаги «Роснефти» упали на 13,55% до ₽339,7, акции «Газпрома» — на 11,47% до ₽166,68, ЛУКОЙЛа — на 15,55% до ₽4722,5, «Газпром нефти» — на 10,95% до ₽334.

В конце прошлой недели представители ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о дальнейшем сокращении добычи нефти. В субботу Саудовская Аравия объявила о планах наращивания добычи и снижении цен на поставляемую нефть. Это вызвало обвал цен на нефть и падение мировых рынков в понедельник.