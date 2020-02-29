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В российском городе объявили чрезвычайную ситуацию из-за бродячих собак

05:31, 29 февраля 2020
Русский міръ
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В Красноярске хотят отстреливать бродячих собак / фото gx.net.ua

Как пишет "Сибирь.Реалии", в мэрии города сообщили, что решение было принято оперативным штабом по борьбе с бездомными животными. По последним данным, от их укусов уже погибли пять человек, а в администрацию города поступило 1562 заявки от жителей на отлов собак. В сложившейся ситуации местные депутаты предложили разрешить отстрел животных, однако для этого необходимо внести поправки в федеральное законодательство.

Власти признают, что ситуация с бездомными животными в городе "напряженная во всех районах". Режим ЧС, считают в администрации города, позволит "усилить межведомственное взаимодействие целого ряда структур" и провести дополнительные мероприятия по отлову. В частности, чиновники пообещали, что в ближайшее время будет увеличено количество бригад, занимающихся отловом бродячих собак. Свою помощь предложили и частные управляющие компании. Сколько продержится режим ЧС неизвестно, власти обещают снять его, когда поймут, что крупные стаи в приюте, а агрессивных и больных бешенством собак нет на улицах.

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Кроме того, 3 марта городские депутаты на внеочередной сессии намерены обсудить проект решения об обращении в Госдуму РФ и Совет Федерации из-за проблемы с бездомными животными. Центральную власть намерены попросить отменить запрет на отстрел бездомных животных. Сейчас российский закон запрещает возможность регулирования численности животных методами отстрелов или умерщвления.

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