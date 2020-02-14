Россиянин заморозил себя, чтобы поздравить жену с Днем святого Валентина (фото)

В том, что ему удается выживать после подобных экспериментов, экстремал видит "божественный промысел".

Житель Калининграда, экстремал Олег Резанов заморозил себя, засыпав снегом и залив водой.

Читайте такжеРоссияне попросили помощи у шамана для обустройства парковки (фото)Об этом пишет местное издание «Клопс».

Отмечается, что для проведения эксперимента Резанов провел без воздуха 12 минут 52 секунды. Таким образом мужчина поздравил жену Ирину с Днем святого Валентина – снег вокруг мужчины был выложен в форме сердца, на котором было написано имя супруги.

По словам экстремала, все прошло, как планировалось. Он сказал, что помнит первую минуту, и больше ничего, но «быстро оклемался»: «У меня 12 мировых рекордов, мне их что, солить, что ли? То, что я до сих пор делал, несовместимо с жизнью. Как мне это удаётся? Это божественный промысел, назовём это так».

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