Россиянка показала грудь незнакомцу в метро и поплатилась

Теперь у девушки рассечена губа, отколот кусок зуба, поврежден глаз, а лицо опухло от гематом.

В России жительницу Москвы в метро избил мужчина «на вид кавказской национальности» после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру.

Об инциденте в соцсети «ВКонтакте» рассказала ее подруга Карина Графенберг.

Читайте такжеВ России школьницы жестоко избили сверстницу в туалете (видео)По словам девушки, в ночь на 13 февраля она с друзьями ехали в полупустом вагоне метро. В этот момент к ее подруге подошел молодой человек и сел рядом, чтобы познакомиться: «Он попросил ее показать грудь для фото, она показала».

Эти действия не понравились знакомому молодого человека, который до этого сидел в другом конце вагона и наблюдал. Мужчина начал выкрикивать оскорбления и требовать от девушки покинуть вагон. На вид ему было около 25 лет, он был «с бородой и в шапке». Компания отказалась выходить и предложила уйти мужчине, если «ему что-то не нравится».

Отмечается, что после этого мужчина подошел к девушке и начал бить ее кулаком по лицу. Графенберг начала защищать ее и также получила несколько ударов. Нападавшего пытались оттащить другие люди, однако он не успокаивался, угрожал изнасилованием, убийством, а также оскорблял других «на почве национальности и пола». На станции в вагон зашли сотрудники полиции. Нападавший попытался скрыться, но его задержали.

По словам Графенберг, на ее теле остались синяки, а у ее подруги рассечена губа, отколот кусок зуба, поврежден глаз, а лицо опухло от гематом.

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