Скандальный протоиерей РПЦ Чаплин умер на улице: стала известна причина

Обнародованы предварительные результаты вскрытия.

Стала известна причина смерти одиозного священника Русской православной церкви (РПЦ), протоиерея Всеволода Чаплина, который умер 26 января на 52-м году жизни.

Читайте такжеЧелябинская епархия РПЦ заявила о связи Хэллоуина, "Джокера" и массовых протестовОб этом говорится в сообщении в Telegram-канале 112.

«Согласно предварительным результатам вскрытия, священнослужитель скончался от острой ишемической болезни сердца, отягощенной сопутствующими заболеваниями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Чаплину внезапно стало плохо у входа в храм, и спустя несколько минут он скончался. Известно, что Чаплин болел сахарным диабетом и с ранних лет страдал астмой.

Чаплин известен резонансными высказываниями по различным вопросам. К примеру, он критиковал научное мировоззрение, называл Путина «примером доброты и нравственности в политике», поддерживал военную операцию РФ в Сирии и политические убийства.

Ранее УНИАН сообщал, как скандально известный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял Чаплина.