"Глашатай пи*****": Шнуров матерно высмеял умершего священника РПЦ Чаплина

Призвал господь к себе раба, С фамилией комичной Чаплин. Закончилась его судьба, И время вытекло до капли. Желал расправ, где видел грех, И угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, Но умер всё же раньше тех, Кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, Почтят его в тиши минутой, И дальше побегут грешить. Теперь глашатай пиздеца Кто, вместо Чаплина? Другой? Он сможет сварочной дугой Метафор зажигать сердца? Да, он ушёл, не попрощался. Был, был, а вот уже и нет. Короче, вызвало начальство, К себе в небесный кабинет.

