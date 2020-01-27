"Глашатай пи*****": Шнуров матерно высмеял умершего священника РПЦ Чаплина
Скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял одиозного священника Русской православной церкви, протоиерея Всеволода Чаплина, который умер 26 января на 52-м году жизни.
Новое стихотворение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.
Шнуров в матерном стихотворении назвал Чаплина «глашатаем пи*****», а также заявил, что тот угрожал грешникам божьей карой и расправой, отметив, что протоиерея «вызвало начальство к себе в небесный кабинет».
Стоит отметить, что между Шнуровым и Чаплином в начале 2018 года произошел конфликт. Тогда Чаплин и Шнуров вступили в стихотворный баттл, начавшийся после того, как протоиерей пообещал музыканту попасть в ад за мат в песнях. Чаплин пообещал «на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки», а Шнуров заявил, что «среди попов бывают пид*****».
Шнуров напомнил, что в свое время Чаплин "хвалил Сталина, ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову".
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Призвал господь к себе раба,
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер всё же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить.
Теперь глашатай пи*****
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?
Да, он ушёл, не попрощался.
Был, был, а вот уже и нет.
Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет.
Призвал господь к себе раба, С фамилией комичной Чаплин. Закончилась его судьба, И время вытекло до капли. Желал расправ, где видел грех, И угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, Но умер всё же раньше тех, Кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, Почтят его в тиши минутой, И дальше побегут грешить. Теперь глашатай пиздеца Кто, вместо Чаплина? Другой? Он сможет сварочной дугой Метафор зажигать сердца? Да, он ушёл, не попрощался. Был, был, а вот уже и нет. Короче, вызвало начальство, К себе в небесный кабинет.
Напомним, Чаплин известен активной общественной и медийной деятельностью, вызывавшей неоднозначную реакцию.
Известен резонансными высказываниями по различным вопросам. К примеру, он критиковал научное мировоззрение, называл Путина «примером доброты и нравственности в политике», поддерживал военную операцию РФ в Сирии и политические убийства.