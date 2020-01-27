"Глашатай пи*****": Шнуров матерно высмеял умершего священника РПЦ Чаплина

Шнуров напомнил, что Чаплин "хвалил Сталина, ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову".

Скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял одиозного священника Русской православной церкви, протоиерея Всеволода Чаплина, который умер 26 января на 52-м году жизни.

Новое стихотворение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Шнуров в матерном стихотворении назвал Чаплина «глашатаем пи*****», а также заявил, что тот угрожал грешникам божьей карой и расправой, отметив, что протоиерея «вызвало начальство к себе в небесный кабинет».

Стоит отметить, что между Шнуровым и Чаплином в начале 2018 года произошел конфликт. Тогда Чаплин и Шнуров вступили в стихотворный баттл, начавшийся после того, как протоиерей пообещал музыканту попасть в ад за мат в песнях. Чаплин пообещал «на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки», а Шнуров заявил, что «среди попов бывают пид*****».

Шнуров напомнил, что в свое время Чаплин "хвалил Сталина, ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову".

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Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер всё же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить.

Теперь глашатай пи*****

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?

Да, он ушёл, не попрощался.

Был, был, а вот уже и нет.

Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет.

Напомним, Чаплин известен активной общественной и медийной деятельностью, вызывавшей неоднозначную реакцию.

Известен резонансными высказываниями по различным вопросам. К примеру, он критиковал научное мировоззрение, называл Путина «примером доброты и нравственности в политике», поддерживал военную операцию РФ в Сирии и политические убийства.