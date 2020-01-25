В России разработчику космического корабля предложили должность уборщика

Руководство корпорации "Энергия" предложило конструктору много должностей, среди них и уборщика.

Разработчику советского орбитального корабля «Буран» Сергею Романову – первому заместителю главного конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» – предложили новые должности, в частности, низкого уровня.

Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на копию приказа от 13 января 2020 года.

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Речь идет о том, что руководство корпорации предложило Романову новую должность, но не разъяснило обязанности.

Среди других позиций, которые предложили Романову, также: инженер, ведущий научный сотрудник и уборщик производственных и служебных помещений. Документ россиянин не подписал и воздержался от комментариев.

Как сообщал УНИАН, Россия в 2019 году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков.