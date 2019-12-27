Россия не выполнила и половины космических запусков, о которых говорила

Сорванным в 2019 году оказалось и обновление военной спутниковой группировки. Путин уже создал спецкомиссию по этому поводу.

Россия в 2019 году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков.

Об этом в эфире пропагандистского Россия-24 признался вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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«Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы», – сказал он.

В начале года в Кремле сообщали о запланированных 45 запусках. На сегодня, по данным «Роскосмоса», выполнены только 25.

Сорванным в 2019 году оказалось и обновление военной спутниковой группировки. Путин уже создал спецкомиссию по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, главный центр разведки космической ситуации Космических войск России подтвердил факт схождения с орбиты спутника «Космос-2422».