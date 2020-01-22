Россиянка устроила пьяный дебош на борту самолета, усмирять ее пришлось скотчем (видео)

По словам пассажиров, женщина держала в напряжении весь салон воздушного судна и бортпроводников порядка 40 минут.

Жительница Башкирии устроила дебош во время авиаперелета в Объединенные Арабские Эмираты.

Видеозапись случившегося опубликовало агентство "Башинформ". Как рассказали очевидцы, женщина находилась в нетрезвом состоянии, громко выкрикивала нецензурные выражения и бросалась на пассажиров.

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В частности, нескольких мужчин она побила кулаками и сумкой. При этом дебоширка не реагировала на обращения членов экипажа.

Более того, командир корабля заявил по громкой связи, что если неадекватная гражданка не успокоится, самолет совершит вынужденную посадку в Иране.

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча. После этого россиянка успокоилась и уснула. Сразу после прибытия ее передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что 20-летняя пассажирка авиакомпании Etihad Деми Бертон поплатилась за пьяный дебош на борту самолета.