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Россиянка устроила пьяный дебош на борту самолета, усмирять ее пришлось скотчем (видео)

13:45, 22 января 2020
Русский міръ
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Видеозапись случившегося опубликовало агентство "Башинформ". Как рассказали очевидцы, женщина находилась в нетрезвом состоянии, громко выкрикивала нецензурные выражения и бросалась на пассажиров.

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В частности, нескольких мужчин она побила кулаками и сумкой. При этом дебоширка не реагировала на обращения членов экипажа.

Более того, командир корабля заявил по громкой связи, что если неадекватная гражданка не успокоится, самолет совершит вынужденную посадку в Иране.

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча. После этого россиянка успокоилась и уснула. Сразу после прибытия ее передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что 20-летняя пассажирка авиакомпании Etihad Деми Бертон поплатилась за пьяный дебош на борту самолета.

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