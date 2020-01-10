В РФ пятилетний ребенок случайно застрелил отца из ружья

Силовики проводят доследственную проверку.

В Саратовской области России пятилетний ребенок случайно застрелил собственного отца.

Как сообщают "РИА Новости", мужчина решил показать оружие малолетнему сыну, но тот случайно лишил его жизни.

"По предварительным данным, 3 января отец достал ружья из сейфа, выложил на пол и стал демонстрировать арсенал пятилетнему сыну, при этом одно из ружей оказалось заряжено, ребенок случайно нажал на курок, и произошел выстрел. Мальчик ничего не понял. Мужчина получил смертельное ранение, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть", - сказал агентству собеседник в силовых структурах РФ.

Отмечается, что семья является благополучной, а погибший ранее руководил местным каменным карьером.

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В областном управлении Следкома сообщили, что по факту гибели мужчины в селе Ивантеевка, которая произошла 3 января, проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Дальнереченск в Приморье мальчик решил поиграть с огнестрельным оружием и случайно застрелил другого ребенка.