В России мальчик решил поиграть с ружьем и застрелил 4-летнего ребенка

Пока взрослых не было рядом, мальчик взял оружие и выстрелил.

В российском городе Дальнереченск в Приморье мальчик решил поиграть с огнестрельным оружием и случайно застрелил другого ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Читайте такжеВ России школьник молотком избил учительницу из-за плохих оценокТело 4-летнего мальчика с огнестрельным ранением в брюшной полости было найдено в квартире жилого дома 25 декабря. На месте происшествия изъято охотничье ружье.

По предварительным данным, отец оставил оружие без присмотра. Пока взрослых не было рядом, мальчик взял оружие и выстрелил.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), допрашиваются свидетели. Также будет дана оценка факту небрежного хранения огнестрельного оружия.

Ранее УНИАН сообщал, как в мае в России школьник застрелил 10-летнего мальчика из ружья.