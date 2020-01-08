В РФ таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку

На данный момент мужчина задержан, вскоре ему изберет меру пресечения.

В российской Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на ГТРК «Татарстан».

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По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября. Когда таксист заметил, что пассажирка уснула в автомобиле, он отвез ее в пригородный поселок Отары, где попытался изнасиловать. Пассажирка предупредила его о том, что заражена ВИЧ, но это его не остановило.

На данный момент мужчина задержан, вскоре ему изберет меру пресечения. В содеянном он не признался и сдавать анализы отказался.

Тем не менее, медики полагают, что вероятность его заражения СПИДом является очень высокой.

Как сообщал УНИАН, в Петербурге 25-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.