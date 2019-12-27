В России таксист избил и изнасиловал 25-летнюю пассажирку
11:14, 27 декабря 2019Русский міръ
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Водитель такси ударил пострадавшую по голове, после чего заставил ее заниматься с ним оральным сексом.
Девушка обратилась в полицию через четыре дня / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
В Петербурге 25-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
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Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
По данным издания, 22 декабря у Гранд-отеля на Михайловской улице в Центральном районе города водитель такси ударил пострадавшую по голове, после чего заставил ее заниматься с ним оральным сексом. Девушка обратилась в полицию через четыре дня, 26 декабря.
Девушку госпитализировали с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга. В ориентировке полицейских значится автомобиль Renault Logan с петербургскими номерами. Проводится проверка.
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