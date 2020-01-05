цей матеріал доступний українською

В России ледовые скульптуры для детей сделали в форме надгробий (фото)

13:48, 05 января 2020
Русский міръ
558 0
В социальных сетях местные жители сравнили фигуры с кладбищенскими надгробиями / vsenovostint.ru

В Нижнем Тагиле (Россия) для детей сделали детскую площадку из ледовых фигур. Впрочем, скульптуры напоминают надгробия, а в середине льда вмерзла рыба.

Об этом сообщает информационное агентство города Все новости.

Читайте такжеВ Петербурге устроили огненное шоу в честь Гитлера (видео)

В ответ чиновники заявили, что лед для городка «образуется в естественных условиях». Его нарезали в местном озере, тогда вмёрзших рыб видно не было. Тела рыб обнаружили после шлифовки блоков.

С ночным освещением городок из вертикально установленных плит выглядит более приветливо. Однако днем неоднозначная композиция из прозрачных бессюжетных скульптур, чередующихся гигантскими мухоморами, многих пугает.

В социальных сетях местные жители сравнили фигуры с кладбищенскими надгробиями.

Как сообщал УНИАН, на новогодней елке в Русском драматическом театре в Улан-Удэ детвора за подарки едва не разорвала Деда Мороза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#дети#Россия#Новый год