"Все, бл*, затоптали дедушку": на утреннике в РФ дети из-за подарков едва не разорвали Деда Мороза (видео)
На новогодней елке в Русском драматическом театре в Улан-Удэ детвора из-за подарков едва не разорвала Деда Мороза.
Читайте такжеВ России к Новому году начали продавать снег
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В фойе театра Дед Мороз решил порадовать детей и раздать им сладкие подарки из мешка. После того, как он присел и опустил руку за первым подарком, его тут же облепила детвора, которая пришла в театр.
В надежде получить конфеты из мешка дети начали расталкивать друг друга. Дошло до того, что самые проворные умудрились чуть ли не сесть на шею актеру.
- Подождите! – кричал Дед Мороз.
- Все, затоптали дедушку, - комментировал происходящее автор ролика.
В итоге артист был вынужден убегать от маленьких зрителей. По словам оператора, для эпичности на это видео стоило бы «наложить музыку из зомби-апокалипсиса».
Как сообщал УНИАН, мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду №4 Североморска Российской Федерации.