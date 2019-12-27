"Все, бл*, затоптали дедушку": на утреннике в РФ дети из-за подарков едва не разорвали Деда Мороза (видео)

В надежде получить конфеты из мешка дети начали расталкивать друг друга.

На новогодней елке в Русском драматическом театре в Улан-Удэ детвора из-за подарков едва не разорвала Деда Мороза.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В фойе театра Дед Мороз решил порадовать детей и раздать им сладкие подарки из мешка. После того, как он присел и опустил руку за первым подарком, его тут же облепила детвора, которая пришла в театр.

В надежде получить конфеты из мешка дети начали расталкивать друг друга. Дошло до того, что самые проворные умудрились чуть ли не сесть на шею актеру.

- Подождите! – кричал Дед Мороз.

- Все, затоптали дедушку, - комментировал происходящее автор ролика.

В итоге артист был вынужден убегать от маленьких зрителей. По словам оператора, для эпичности на это видео стоило бы «наложить музыку из зомби-апокалипсиса».

Как сообщал УНИАН, мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду №4 Североморска Российской Федерации.