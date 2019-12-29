Пьяный россиянин с сигаретой в зубах погиб из-за взрыва петарды

Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, пока не известно.

В Клинском городском округе Подмосковья РФ пьяный мужчина умер в результате взрыва петарды.

Об этом сообщает агентство «Москва».

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По данным следствия, в субботу вечером, 28 декабря, 33-летний мужчина выпивал в компании местных жителей и запускал фейерверки и петарды. Когда россиянин с тлеющей сигаретой в зубах поджигал третью петарду, раздался громкий хлопок, и он упал. По словам свидетелей, на его лице и голове остались ожоги. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Родственники погибшего утверждают, что он купил петарду год назад в интернет-магазине.

Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, пока не известно. По результатам произошедшего ведется проверка.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Кургана семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.