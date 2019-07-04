В России из-за взрыва мобильника погиб семилетний мальчик
04:02, 04 июля 2019Русский міръ
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Мальчик поставил мобильный на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Иллюстрация / REUTERS
В российском городе Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.
Об этом сообщает Газета.Ru.
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Отмечается, что мальчик поставил мобильный на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
"Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб", - рассказали в дежурно-диспетчерской службе города.
Между тем источник в скорой помощи сообщил, что мобильный телефон взорвался у ребенка в руках, чем нанес ему "ожог, несовместимый с жизнью".
После гибели ребенка следователями было возбуждено уголовное дело.
Как сообщал УНИАН, жительница Североуральска (Россия) подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
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