Россиянка превратила квартиру в склеп и жила с трупом дочери (видео)

Трагедия произошла еще 30 ноября - молодая девушка выпала из окна жилого дома

В российском Нижнем Новгороде местная жительница отказалась от захоронения погибшей дочери и на протяжении 10 дней хранила ее тело в гробу в квартире.

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Запах от разлагающегося трупа смутил жителей многоквартирного дома. Об этом говорится в сюжете программы "Кстати...".

По словам соседки Светланы, девушка выпала из окна 30 ноября. Ее мать отказалась от похорон, мотивируя это тем, что дочь забрали инопланетяне, а тело оставили.

Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили там горы хлама, обклеенные фольгой стены и едкий запах. Тело погибшей забрали сотрудники ритуальной компании. А ее мать поместили в психиатрическую клинику.

Ранее стало известно, что в России санитары стирали одноразовые простыни после трупов и выдавали их живым.