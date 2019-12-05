В России санитары стирали одноразовые простыни после трупов и выдавали их живым (видео)

Кроме того, два года назад трупы и продукты для больницы возились одной и той же машиной.

В районной больнице города Богданович (Свердловская область РФ) санитары стирали одноразовое белье из морга и выдавали потом живым пациентам, хотя по правилам его следует утилизировать.

Читайте такжеСделано в колонии: в России откроют первый тюремный шоурум

Как сообщают «Омутнинские вести+», об этом рассказали сотрудники учреждения. Они также сделали фотографии больничного быта – по их словам, в больнице нарушаются все санитарные нормы. На фото запечатлено в том числе и белье.

«Согласно правилам, это белье после морга подлежит утилизации. Но санитар морга забирает белье в мешки и увозит в прачечную. После на этом же белье спят пациенты», – уверяет сотрудник больницы Владимир Гаврилов.

Кроме того, персонал учреждения рассказал, как два года назад на машине, на которой транспортировали трупы, также возили продукты для больницы.

Сейчас это уже не практикуется. Но на той же самой машине возят медицинские отходы: шприцы, например.

Опубликовано также видео, на котором о нарушениях рассказывает грузчик больницы Евгений Лутков. Владимир сказал, что он с колегами решились на огласку после безнадежной борьбы за стимулирующие выплаты. С их слов, в больнице положенные деньги не выдаются полностью. Мужчина обратился в прокуратуру.

В Минздраве Свердловской области пояснили, что готовы перепроверить информацию. По словам чиновников, в ведомство никто из сотрудников не обращался. Также в Минздраве отметили, что больница уже выигрывала в суде процесс по клевете, в том числе у СМИ.

Ранее в России медсестра заразила ВИЧ троих детей и двух взрослых.