Россиянин год "истязал" соседей звуками ржания коня
Житель Нижнего Новгорода с апреля 2018 года включал слишком шумным соседям звуки ржание коня. На днях мужчину арестовали по статье об истязаниях.
Об этом сообщает Интерфакс-Россия.
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По информации местных СМИ, 46-летний Юрий Кондратьев несколько лет нигде не работает. Ранее он занимался рыбным бизнесом, но обанкротился в 2014 году. После этого у мужчины остались немалые долги.
Кондратьева арестовали на 2 месяца.
«Его обвиняют в психологическом насилии. Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку инкриминируют такое обвинение», – рассказала СМИ соседка задержанного.
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