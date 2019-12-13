Россиянин год "истязал" соседей звуками ржания коня

По информации местных СМИ, 46-летний Юрий Кондратьев несколько лет нигде не работает. Ранее он занимался рыбным бизнесом, но обанкротился в 2014 году.

Житель Нижнего Новгорода с апреля 2018 года включал слишком шумным соседям звуки ржание коня. На днях мужчину арестовали по статье об истязаниях.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

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По информации местных СМИ, 46-летний Юрий Кондратьев несколько лет нигде не работает. Ранее он занимался рыбным бизнесом, но обанкротился в 2014 году. После этого у мужчины остались немалые долги.

Кондратьева арестовали на 2 месяца.

«Его обвиняют в психологическом насилии. Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку инкриминируют такое обвинение», – рассказала СМИ соседка задержанного.

Как сообщал УНИАН, российский СК проверяет смерть журналиста, которому останавливали кровотечение курицей.