В России умер журналист, которому останавливали кровотечение курицей

По результатам проверки решат судьбу медиков.

Российский СК проверяет смерть журналиста, которому останавливали кровотечение курицей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Михаил Виноградов из "Вечерней Москвы" вызвал скорую - вокруг хлестала кровь. Медики приехали, посмотрели и сказали, что всё в норме. В итоге стали прикладывать к месту замороженную курицу из холодильника и велели часок подержать её там.

Журналист написал об этой истории в "Фейсбуке" - радовался, что всё обошлось прикладыванием, хотя травма казалась куда серьёзней. Этот текст оказался последним - позже Виноградов скончался. СК проверяет, что случилось на самом деле. По результатам решат судьбу медиков.