«Дед Мороз» и «Снегурочка» искали должников в аэропорту оккупированного Симферополя

В ходе "новогодней акции" судебные приставы проверили более 50 человек на наличие задолженности.

В аэропорту оккупированного Симферополя судебные приставы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки проверяли пассажиров на наличие или отсутствие задолженности.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на пресс-службу «Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Крыму».

«В преддверии новогодних праздников крымчане и гости полуострова приняли участие в акции «В Новый год – без долгов!», проходившей в рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Акция на базе аэропорта прошла в атмосфере достаточно живого и конструктивного общения. В ходе акции судебными приставами проверено более 50 граждан на наличие задолженности», – говорится в сообщении.

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