Российские школьники устроили показ порно в ТРЦ

В Брянске дети подключились к монитору в ТРЦ и транслировали по нему жесткое порно.

Брянские полицейские расследуют инцидент с несанкционированной трансляцией порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательного центра.

Инцидент произошел 23 ноября. Сотрудники полиции установили, что виновниками были двое 14-летних школьников. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону сообщает Интерфакс.

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В сообщении отмечается, что школьники с помощью мобильного телефона подключились к монитору и настроили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика. После запуска ролика подростки покинули территорию фуд-корта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщали, что на большой плазменной панели фуд-корта одного из крупных торгово-развлекательных центров Брянска вместо обычных музыкальных клипов и рекламы вдруг появилось жесткое порно. Трансляция продолжалась около минуты, после чего панель отключили.