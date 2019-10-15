На росТВ прокомментировали показ порно в эфире

13:57, 15 октября 2019
Русский міръ
164 0
В эфире росТВ показали порно / фото commons.wikimedia.org

Главный редактор российского телеканала НТВ Александра Кошарницкая отреагировала на показ 15 минут порно вместо ток-шоу "Место встречи". 

Читайте такжеРоссийских туристок приняли за проституток в аэропорту Сеула (видео)

"Мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области", - отметила Кошарницкая в комментарии "РИА Новости".

Она пошутила, что телекомпания уже ведет переговоры с Pornhub, а также ожидает подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope.

Напомним, из-за технического сбоя некоторые жители Новомичуринска Рязанской области увидели в эфире НТВ порно

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #порно