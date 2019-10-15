На росТВ прокомментировали показ порно в эфире
13:57, 15 октября 2019Русский міръ
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На НТВ пошутили, что телекомпания уже ведет переговоры с Pornhub.
В эфире росТВ показали порно / фото commons.wikimedia.org
Главный редактор российского телеканала НТВ Александра Кошарницкая отреагировала на показ 15 минут порно вместо ток-шоу "Место встречи".
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"Мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области", - отметила Кошарницкая в комментарии "РИА Новости".
Она пошутила, что телекомпания уже ведет переговоры с Pornhub, а также ожидает подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope.
Напомним, из-за технического сбоя некоторые жители Новомичуринска Рязанской области увидели в эфире НТВ порно.
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