В России "впервые за 145 лет" торжественно открыли теплый туалет в школе

Предложение "школе приходилось без тепла обходиться 145 лет" уже убрали из-за комментариев пользователей.

В одной из средних школ Орловской области (Россия) торжественно открыли утепленный внутренний туалет. До этого, уверяют чиновники, такого не было последние 145 лет.

Об этом пишет Знамя Труда.

Отмечается, что «с окончанием строительства школьников поздравили глава администрации, начальник отдела по образованию, главный специалист отдела» и другие чиновники райадминистрации.

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«Участники события отметили добросовестную работу подрядчика, что условия обучения детей стали более комфортными, приближенными к современным условиям», – говорится в похвальной статье.

Журналисты добавили, что и от детей, и от родителей звучали искренние слова благодарности в адрес районного руководства.

«Сводилось санитарно-гигиеническое помещение хозспособом. На строительство, подключение коммуникаций и внутренние работы понадобилось 2 месяца и 909 116 рублей», – написали СМИ.

Стоит отметить, что предложение о том, что «школе приходилось без тепла обходиться 145 лет», уже убрали из-за комментариеі пользователей.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Пенза двое людей заживо сварились в автомобиле, который провалился в яму с кипятком.