Подсунул мочу: устроивший смертельное ДТП сын российского полковника обманул следователей

Известно, что ночь накануне случившегося молодой человек провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки.

Сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, обвиняемого в автомобильной аварии с двумя погибшими на перекрестке в Екатеринбурге, заподозрили в фальсификации анализов.

Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Ura.ru.

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По словам следователя Следственного комитета России Алексея Кондина, Васильев отказался сдать срезы ногтей и волос для экспертизы ДНК. А по итогам анализа мочи было установлено, что она не принадлежит обвиняемому. Это может стать поводом сомневаться в результатах предыдущих экспертиз, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения.

Смертельная авария в Екатеринбурге произошла 4 августа. В результате столкновения нескольких машин погибли два человека. На видеозаписи видно, что Васильев был в неадекватном состоянии.

Известно, что ночь накануне случившегося молодой человек провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машину, на которой он попал в ДТП, Васильев угнал у одного из друзей, с которым выпивал в ту ночь.

Как сообщал УНИАН, в Ангарске Иркутской области водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал женщину снова.