Готовился год: ФСБ предотвратила массовую бойню в колледже

Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили массовое убийство в колледже под Москвой.

Об этом сообщает издание Baza.

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Силовики задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

По данным следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел.

При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.