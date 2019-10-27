Готовился год: ФСБ предотвратила массовую бойню в колледже
Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили массовое убийство в колледже под Москвой.
Об этом сообщает издание Baza.
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Силовики задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
По данным следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел.
При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.
Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.