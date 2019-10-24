Россиянин во время пьянки поджег собутыльника до смерти, а потом с ним уснул

31-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти.

В Вологде пьяный россиянин вылил на собутыльника водку, а потом его поджег. Мужчина получил 35% ожогов кожи.

Об этом сообщают в местной прокуратуре.

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31-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти.

Как установили следователи, в ночь на 18 июля 2019 года пьяный мужчина поспорил с товарищем, дважды ударил его головой, а затем взял бутылку с водкой и вылил спирт на голову; тело потерпевшего поджег зажигалкой.

Того же дня мужчина скончался от ожогов.

На допросе подозреваемый не скрывал преступления. Он пояснил, что во время распития алкоголя хозяин квартиры стал беспричинно на него материться.

Пламя обвиняемый погасил. Мужчины продолжили пить водку, а потом заснули. Утром проснулся только обвиняемый.

Как сообщал УНИАН, в Новой Москве (Россия) полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и травмировании еще четырех.