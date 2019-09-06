В Виннице мужчина пытал маленьких детей и снимал их в порно (фото, видео)

На воспитании у мужчины находились дети его бывшей жены – 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Подозреваемый усыновил их после того, как женщину в 2017 году лишили родительских прав.

В Виннице задержан 32-летний местный житель по подозрению в истязании двух приемных детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, мужчина был задержаны 5 сентября сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в области совместно с бойцами КОРДа.

Отмечается, что у подозреваемого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.

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Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, по собранной полицейскими информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространяет фото и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию. Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них.

Также было установлено, что дети не присмотрены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие.

Следственным управлением областного главка полиции начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 127 УК (пытки).

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Продолжается досудебное расследование.

Дети сейчас находятся в детских заведениях. С ними работают психологи.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Киеве арестовали мужчину, который изготавливал порнографию с участием своих маленьких детей.