Беспилотный боевой робот-таксофон ДНР теперь в 3D

Избавившись от необходимости содержать непосильный фашизм, донецкая республиканская наука расцвела таким пышным цветом, что в центре молодой столицы стало возможно вплоть до того что позвонить.

«Вот, например, идешь-идешь, хоп, сел у тебя телефон, что делать? А так, вот, есть таксофон, подошел, позвонил, и все», - делится радостью с каналом «Первый республиканский» Анна, жительница Донецка. Да, это настоящий таксофон! Его изобрели ученые ДНР по последнему слову таксофонной техники. Лучшие таксофонисты молодой республики таксофонили долгие месяцы, чтобы выйти на столь высокий уровень таксофонии в самом центре Донецка, и вот это произошло.

Вот, например, идешь-идешь, хоп, сел у тебя телефон, что делать? А так, вот, есть таксофон, подошел, позвонил, и все

Как справедливо заметила жительница столицы молодой республики Анна, идешь-идешь, хоп, отжали у тебя телефон, забрали кошелек, дали в морду, изнасиловали, сломали ноги и сказали, что ты попала на бабло, иначе штраф. Что делать, это же ополченцы, да и далеко ли дойдешь на сломанных ногах? А так, вот, есть таксофон, подошел, позвонил, занял бабло, отдал пацанам, и все. Таксофонная будка стала любимым местом отдыха для дончан, ведь что бы ни случилось, всегда можно позвонить.

(Лайфхак для сообразительных: или бывает еще, допустим, идешь-идешь, хоп, отодрал таксофон, а там цветной металл.)

Много опередивших время открытий сделали за годы независимости донецкие ученые, освободив, наконец, производственные мощности от бесконечных заказов Киева на монтажную пену, распяточные гвозди и мангалы для пожигания людей во славу Перуна. Так, уже изобретены, поставлены на поток и широко применяются в быту дончан беспроводная палка-копалка, оптоволоконный мешок для находок на дороге, алюминиевые трусы, в которых можно выйти в интернет, не опасаясь нападения шального гея, деревянный пейджер ручной работы, неразменный медный дроссель, который можно сдать в цветмет и затем аккуратно вытащить обратно за высокотехнологическую веревочку, 3D-сфинктер.

Широко известно, что 3D-сфинктеры - отдельная высокоперспективная отрасль передовой науки ДНР. Еще почти год назад депутат народного совета ДНР Федор Березин, автор таких фантастических бестселлеров, как «Огромный черный корабль», «Огромный черный корабль-2», «Огромный черный корабль-3» и, наконец, «Огромный черный корабль-4», утверждал, что Донецкая народная республика может производить «боевых роботов, начиная с беспилотников!», а также огромные черные корабли. Для этого у Федора были все необходимые мощности - воображение недоразвитого ребенка и «предприятия, которые могут реализовать такую задачу». Одно из таких предприятий, строго засекреченное, разумеется, и занималось изготовлением 3D-сфинктеров. Федор, правда, сказал «принтеров», но это явная оговорка, потому что зачем молодой республике, освоившей вплоть до того что таксофон, какие-то 3D-принтеры?

Широко известно, что 3D-сфинктеры - отдельная высокоперспективная отрасль передовой науки ДНР

Не приходится, таким образом, сомневаться, что супертехнологичный таксофон, разработанный лучшими пацанами Донбасса, стащившими его за углом без единого гвоздя, и является конечным продуктом знаменитого засекреченного предприятия по изготовлению 3D-сфинктеров - нужно просто подставить к нему специальную табуреточку, спрятанную в кустах, и если сам таксофон полностью бесплатный, то за табуреточку придется доплатить, масленка за счет заведения. Гостям из России - скидка в рамках росинтеграции, отпускники-ампутанты пропускаются вне очереди. Ну и, конечно же, супертаксофон Донбасса не был бы таковым, если бы не являлся боевым человекоподобным роботом двойного назначения, беспилотником на фотонной тяге, большим черным кораблем, самим воплощением Великой Донецкой Мечты, ставшей для народа молодой республики воистину достойной наградой за все перенесенные страдания.

Всех желающих помочь украинской армии прекратить 3D-страдания донецких ученых и их российских вдохновителей просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников