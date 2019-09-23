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"Спаси и изгони": российский художник пишет "икону" якутского шамана (фото)

13:50, 23 сентября 2019
Русский міръ
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Художник начал писать портрет еще до того, как шамана задержали / Константин Еременко, Facebook

Художник из Новосибирска (Россия) Константин Еременко пишет портрет с якутским шаманом Александром Габышевым, который обещал прогнать Путина из Кремля.

Об этом сообщает Сибирь. Реалии.

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Рабочее название картины «Спаси и изгони». Свою работу художник опубликовал в Facebook 23 сентября.

По словам художника, он начал писать портрет Габышева еще до того, как шамана задержали. Он добавил, что пользователи предлагают уже свои названия. В частности, ему понравился вариант «Дойди и изгони».

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.

18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали. Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд выпустил его под подписку о невыезде.

22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

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Теги: #Россия#Путин#иконы#Новосибирск