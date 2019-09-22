В РФ задержали сторонников шамана, шедшего изгонять Путина

Силовики забрали четырех сторонников шамана с арендуемой ими квартиры.

В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы «изгнать Путина» из Кремля.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Алексея Прянишникова - координатора организации "Правозащита Открытки", адвокаты которой защищают Габышева по делу об экстремизме.

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По словам Прянишникова, полицейские приехали на квартиру, которую несколько сторонников Габышева арендовали для ночлега, сославшись на то, что от соседей поступил звонок о драке.

В результате их визита четырех сторонников шамана отвезли в отдел МВД №9 в Иркутске. "Связь с ними потеряна, сейчас мы пытаемся выяснить все обстоятельства произошедшего", - сообщил Прянишников.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на дорогу. Вот он (Путин) - враг твой. Заставь его», - говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.

18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали. Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд выпустил его под подписку о невыезде.