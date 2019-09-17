Служивший в Чечне российский спецназовец стал мастером маникюра (фото)

В документах об окончании курсов маникюра экс-бойца спецназа записали, как «маникюрша и педикюрша 2 разряда».

Бывший капитан спецназа из Краснодара стал дипломированным мастером маникюра.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

37-летний Дмитрий Братчиков рассказывает, что в 2003 году он окончил военное общевойсковое училище в Новосибирске и поехал служить в Чечню.

«Мы ежедневно сопровождали военные грузы по Чечне и проверяли дорогу на наличие мин и бомб перед тем, как колонны двинутся по маршруту», - рассказал он.

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Позже Братчико переехал на службу в Краснодарский край и стал командовать группой спецназа. Перед отставкой он несколько лет работал в штабе.

Девять лет назад Братчиков решил стать мастером маникюра. Он записался на курсы и получил два диплома, при этом в документах по привычке написали: «маникюрша и педикюрша 2 разряда».

Бывший капитан спецназа утверждает, что работа мастера маникюра довольно тяжелая.

«С виду все казалось так просто. Но попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно когда рисуешь на ногтях», - жалуется экс-спецназовец.

Теперь, помимо работы мастером маникюра, россиянин занимается практической психологией. Он консультирует людей и помогает бороться со страхами и негативными эмоциями.