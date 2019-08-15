Нет ума – штурмуй дома: спецназ РФ потерпел неудачу при проникновении в квартиру (видео)
20:18, 15 августа 2019Русский міръ
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Группа бойцов спецназа пыталась пробраться в помещение через окно.
Сотрудник спецназа упал на своих коллег / скриншот из видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен штурм российской квартиры несколькими силовиками.
Соответствующий ролик был опубликован в Instagram в четверг, 15 августа.
На кадрах видно, как группа бойцов спецназа пытается пробраться в помещение через окно. Один из них поднимается по лестнице, бьет по стеклу ногой и падает на коллег.
Где именно и когда был снят ролик, неизвестно.
Как сообщал УНИАН, «виртуозную» погоню за преступниками отряда специального назначения российских силовиков из Росгвардии зафиксировали камеры видеонаблюдения расположенные на жилых домах.
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