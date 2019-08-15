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Нет ума – штурмуй дома: спецназ РФ потерпел неудачу при проникновении в квартиру (видео)

20:18, 15 августа 2019
Русский міръ
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Сотрудник спецназа упал на своих коллег / скриншот из видео

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram в четверг, 15 августа.

На кадрах видно, как группа бойцов спецназа пытается пробраться в помещение через окно. Один из них поднимается по лестнице, бьет по стеклу ногой и падает на коллег.

Где именно и когда был снят ролик, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, «виртуозную» погоню за преступниками отряда специального назначения российских силовиков из Росгвардии зафиксировали камеры видеонаблюдения расположенные на жилых домах.

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Теги: #Россия#спецназ