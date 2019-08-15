Нет ума – штурмуй дома: спецназ РФ потерпел неудачу при проникновении в квартиру (видео)

Группа бойцов спецназа пыталась пробраться в помещение через окно.

В сети появилось видео, на котором запечатлен штурм российской квартиры несколькими силовиками.

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram в четверг, 15 августа.

На кадрах видно, как группа бойцов спецназа пытается пробраться в помещение через окно. Один из них поднимается по лестнице, бьет по стеклу ногой и падает на коллег.

Где именно и когда был снят ролик, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, «виртуозную» погоню за преступниками отряда специального назначения российских силовиков из Росгвардии зафиксировали камеры видеонаблюдения расположенные на жилых домах.