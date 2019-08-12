Российский юрист написал на Путина заявление за езду на мотоцикле без шлема

10 августа Путин незаконно посетил оккупированный Крым, где принял участие в шоу прокремлевского мотоклуба «Ночные волки».

Юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за нарушение ПДД – езду на мотоцикле без шлема.

Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на корреспондента проекта "Сибирь.Реалии".

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Так, 10 августа Путин незаконно посетил оккупированный Крым, где принял участие в шоу прокремлевского мотоклуба «Ночные волки». Российский президент катался на мотоцикле «Урал» по Севастополю, вместе с пособником террористов Сергеем Аксеновым. На фото пресс-службы Кремля можно видеть, что у Путина нет шлема.

Заявление на президента РФ направлено через интернет-приёмную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. Чихунов попросил привлечь к ответственности и других участников мотопробега.

Юрист объяснил, что написал заявление потому что Путин "совершает правонарушение. Он и его там окружение. Закон для всех един. Никаких двойных стандартов". По его словам, реакции на заявление пока не последовало.

Юрист из Владивостока, Максим Чихунов, подал заявление в ГИБДД на Владимира Путина.

За езду без шлема на мотоцикле.

Подробнее по ссылке:https://t.co/7luEeiM7iRpic.twitter.com/cxMvIIdJV7 — Владимир Дубовский (@Dubovsky_V) August 12, 2019

Отметим, согласно статье 12.6 КоАП РФ, управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей (приблизительно 380 грн).

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.