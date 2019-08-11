Путин катался на мотоцикле в оккупированном Крыму - МИД Украины выразил решительный протест

В министерстве подчеркнули, что никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими чиновниками временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

«Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских должностных лиц являются ничтожными. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины», - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что «никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь в очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ за двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация».

10 августа президент РФ Путин посетил оккупированный Крым, где принял участие в международном байк-шоу «Тень Вавилона», организованном мотоклубом «Ночные волки».

В этот же день в Москве проходили масштабные акции протеста, где было задержано более десяти подростков.

10 августа в Москве прошел митинг за свободные выборы и в поддержку арестованных во время предыдущих акций.Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ. После митингов в Москве и Петербурге «ОМОН» начал массово задерживать активистов.