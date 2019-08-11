В России полицейский написал заявление на активистку, которая заявила, что у него «нет совести»

Заявление силовика передадут в Следственный комитет, который начнет проверку по возбуждению уголовного дела.

Замначальника полиции Санкт-Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко написал заявление с просьбой провести проверку в отношении девушки, которая якобы оскорбила его на акции протеста. Активистка сказала силовику, что у него «нет совести».

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Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на правозащитника Динара Идрисова. Заявление Борисенко поступило в 28 отдел полиции – он просит провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, которая во время задержания сказала силовику, что у него «совести нет». Борисенко посчитал это оскорблением.

По словам правозащитника, заявление силовика передадут в Следственный комитет, который начнет проверку по возбуждению уголовного дела по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в Петербурге 10 августа. По подсчетам очевидцев, ее посетили до 500 человек, из них 80 были задержаны.

Напомним, 10 августа в российских городах прошли акции за честные выборы, в частности, в Москве требовали допустить к выборам незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу.

Российская полиция задержала 352 человека в связи с акциями протеста 10 августа. По данным портала «ОВД-Инфо», 256 человек задержали в Москве, 79 – в Санкт-Петербурге, 13 – в Ростове-на-Дону, еще по двое – в Брянске и Сыктывкаре.