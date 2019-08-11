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В российских городах во время акций протеста задержали более 350 человек – правозащитники (видео)

12:44, 11 августа 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает российский правозащитный портал «ОВД-Инфо».

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По данным портала, 256 человек задержали в Москве, 79 – в Санкт-Петербурге, 13 – в Ростове-на-Дону, еще по двое – в Брянске и Сыктывкаре.

Как сообщалось, 10 августа в российских городах прошли акции за честные выборы, в частности, в Москве требовали допустить к выборам незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу.

В поддержку московского митинга в Санкт-Петербурге прошли несогласованные акции протеста.

По разным данным, в мероприятии 10 августа приняли участие от 20 до 50 тысяч человек, что сделало его самым масштабным протестом в Москве за последние годы.

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Новость в сюжете: Протесты в России
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