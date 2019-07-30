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В России двое детей попытались ограбить магазин игрушек (видео)

12:28, 30 июля 2019
Русский міръ
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Произошло все на днях, но видео с камеры магазина обнародовали только сейчас. Продавщица попыталась сама задержать двух мальчиков, что несколько раз воровали игрушки с магазина, и закрыла дверь.

Дети не смогли выйти, тогда один из них начал стрелять в женщину из игрушечного пистолета. Впоследствии он открыл дверь и убежал, а вот его товарища продавщица задержала.

Парня забрала полиция, потом его вернули родителям.

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Теги: #Россия#игрушки