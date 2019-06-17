В российском вузе разгорелся громкий скандал из-за изнасилования студентки

В самом университете сложившуюся ситуацию комментировать отказываются.

Студентку, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из Новосибирского государственного педагогического университета.

По словам девушки, она не смогла сдать экзамен. Проблемы с учебой у нее связаны с депрессивным состоянием из-за изнасилования. Об этом сообщает портал NGS.

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"Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали", — рассказала она.

Студентка подчеркивает, что раньше проблем с учебой у нее не было. Она считает, что в администрации вуза делают вид, что ничего не произошло.

Ранее девушка сообщила, что преподаватель вуза изнасиловал ее, но она побоялась обращаться в правоохранительные органы. Вскоре она нашла других студенток, которым он писал сообщения сексуального характера.

Следственный комитет РФ после заявления студентки начал проверку, однако затем отказал в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде Российской Федерации 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек.