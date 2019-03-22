Под Москвой 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек

Состояние пострадавшей не уточняется, преступников ищет полиция.

В Зеленограде Российской Федерации 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек.

Об этом сообщает Пятый канал.

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Отмечается, что преступление произошло в четверг, 21 марта, возле местной детской поликлиники.

В полицию об изнасиловании заявила мать девочки, в данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Состояние пострадавшей, а также судьба злоумышленников не уточняется.

Как сообщал УНИАН, в Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.