Под Москвой 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек
09:56, 22 марта 2019Русский міръ
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Состояние пострадавшей не уточняется, преступников ищет полиция.
В полицию об изнасиловании заявила мать девочки / фото : sannews.com.ua
В Зеленограде Российской Федерации 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек.
Об этом сообщает Пятый канал.
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Отмечается, что преступление произошло в четверг, 21 марта, возле местной детской поликлиники.
В полицию об изнасиловании заявила мать девочки, в данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Состояние пострадавшей, а также судьба злоумышленников не уточняется.
Как сообщал УНИАН, в Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.
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