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Под Москвой 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек

09:56, 22 марта 2019
Русский міръ
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В полицию об изнасиловании заявила мать девочки / фото : sannews.com.ua

Об этом сообщает Пятый канал.

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Отмечается, что преступление произошло в четверг, 21 марта, возле местной детской поликлиники.

В полицию об изнасиловании заявила мать девочки, в данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Состояние пострадавшей, а также судьба злоумышленников не уточняется.

Как сообщал УНИАН, в Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.

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Теги: #Россия#изнасилование