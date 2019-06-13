На акції протесту в Москві затримали понад півтисячі людей

Серед затриманих є люди, які не брали участі у мітингу, але випадково опинились поруч.

В Москві силовики 12 червня затримали щонайменше 549 учасників несанкціонованої владою протестної ходи проти практики фабрикування кримінальних справ.

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Про це повідомляє російський ресурс «ОВД-Инфо». За інформацією видання, більшість затриманих відпустили, однак на ніч у відділках поліції залишились чотири особи.

Зазначається, що серед затриманих є люди, які не брали участі в акції. Одна з затриманих, Марія Ровінська, розповіла «МБХ медиа», що вони з друзями просто сиділи у саду «Ермітаж» на фонтані, коли їх затримали. На усіх склали протоколи.

Інший затриманий, Георгій Миронов, розповів, що він посадовець, і також не брав участі в мітингу. Він з дівчиною ішов до ресторану, коли його затримали. Згодом на нього теж склали протокол за участь у несанкціонованій акції.

Нагадаємо, приводом для акції 12 червня став арешт журналіста-розслідувача видання «Медуза» Івана Голунова. Проти нього намагались сфабрикувати справу за звинуваченням у поширенні наркотиків.

Учасники прийшли на акцію в майках із написом «Свободу Голунову», а також роздавали листівки з прізвищами людей, звинувачених у торгівлі наркотиками, хоча насправді вони займалися активною громадською діяльністю. У листівках також згадувалися громадяни України, зокрема, Володимир Присіч.

Крім того, деякі учасники акції прийшли з плакатами на підтримку Олега Сенцова, Олександра Кольченка, кримських татар і військовополонених українських моряків.

Влада не дала згоди на проведення мітингу, його учасників почали масово затримувати.