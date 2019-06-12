В Москве на акции за освобождение политзаключенных задержали более 100 человек (фото, видео)

Поводом для акции стал арест журналиста Ивана Голунова, но некоторые участники пришли с плакатами в поддержку Сенцова, Кольченко и украинских моряков.

В центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключеных.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, поводом для сегодняшней акции стал арест журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова.

Несмотря на то, что Голунова накануне освободили и закрыли уголовное дело по обвинению в распространении наркотиков, акция в его поддержку состоялась.

Несколько сотен москвичей собрались в центре российской столицы у памятника Грибоедову и организовали несанкционированный марш к главному зданию Министерства внутренних дел РФ. В ходе движения данной колоны около сотни людей были задержаны.

Участники пришли на акцию в майках с надписью «Свободу Голунову», а также раздавали листовки с фамилиями людей, обвиненных в торговле наркотиками, хотя на самом деле они занимались активной общественной деятельностью. В листовках также упоминались граждане Украины, в частности, Владимир Присич.

Кроме того, некоторые участники акции пришли с плакатами в поддержку Олега Сенцова, Александра Кольченко, крымских татар и военнопленных украинских моряков.

На данный момент полиция продолжает выборочные задержания. ОМОН заблокировал подходы и проезды к зданию МВД РФ (Петровка, 38).