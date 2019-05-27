В России из пруда достали золотистую Audi олимпийского чемпиона (фото)

В салоне автомобиля, который подняли на поверхность, нашли следы крови.

Золотистый автомобиль Audi олимпийского чемпиона, игрока «Зенита» Александра Волкова был обнаружен со следами от пуль в Петровском пруду Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает «Фонтанка».

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В салоне автомобиля, который подняли на поверхность, нашли следы крови.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух мужчин, откручивавших номера с автомобиля.

По данным Nevasport, волейболист подал заявление в полицию, ущерб автомобилю он оценить не может.

Отмечается, что автомобиль Волков получил в качестве награды за победу на Олимпийских играх в 2012 году в составе сборной России. На минувшей неделе спортсмен в своём Instagram опубликовал фото автомобиля после рестайлинга.

Волков также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2007 года, обладателем Кубка мира (2011), победитель и призёром Мировой лиги.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 78.ru рассказали, что машину из водоёма извлекли утром. В ДТП никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку происшествия.