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«Точно? Не врешь?»: школьная учительница Путина «потролила» президента России (видео)

11:05, 13 мая 2019
Русский міръ
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Владимир Путин / фото REUTERS

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Видео встречи опубликовал Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

«Точно? Не врешь? Ну, я рада!»: Путин и школьная учительница Вера Гуревич», – подписал видео Смирнов.

На опубликованных кадрах видно, что Путин обнимает школьную учительницу, а она в этот момент его что-то спрашивает, он отвечает, тогда учительница говорит: «Точно? Не врешь? Ну, я рада». После этого он целует ей руки.

В комментариях люди пишут, что Путин «постоянно врет», а учительница «воспитала змею».

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Теги: #Владимир Путин