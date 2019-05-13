«Точно? Не врешь?»: школьная учительница Путина «потролила» президента России (видео)

На опубликованных кадрах видно, что Путин обнимает школьную учительницу, а она в этот момент его что-то спрашивает.

В соцсетях смеются над президентом России Владимиром Путиным после его встречи со своей школьной учительницей Верой Гуревич.

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Видео встречи опубликовал Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

«Точно? Не врешь? Ну, я рада!»: Путин и школьная учительница Вера Гуревич», – подписал видео Смирнов.

На опубликованных кадрах видно, что Путин обнимает школьную учительницу, а она в этот момент его что-то спрашивает, он отвечает, тогда учительница говорит: «Точно? Не врешь? Ну, я рада». После этого он целует ей руки.

В комментариях люди пишут, что Путин «постоянно врет», а учительница «воспитала змею».